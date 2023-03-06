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Ekonomi O merkez bankasından 'milyarlarca dolar' zarar!
Ekonomi

O merkez bankasından 'milyarlarca dolar' zarar!

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:00:00 -
O merkez bankasından 'milyarlarca dolar' zarar!

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar edildiğini açıkladı.

SNB, 2022 yılına ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, tahvil ve pay piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle SBN, geçen yıl 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar etti.

Söz konusu rakamın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini aşağı çekmesiyle SNB, zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka'nın gelirini olumsuz etkiledi.
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Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131,5 milyar İsviçre frangı oldu. Banka'nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021'de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.

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