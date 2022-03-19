O isimden olay sözler: Kılçığınızı bile bulamazsınız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girşimi devam ederken çatışmaların en yoğun yaşandığı yerler Kiev'in çevresinde bulunan merkezler oluyor. İşgal girişiminin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Rus ordusunun Kiev'e girmemesinin altında yatan nedenler ise çok farklı. Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, bu nedenleri tek tek açıkladı.

Mete Yarar, "Kiev merkezine bir tabur asker sokun birbirini görmez burada. 800 kilometre karelik bir alan girdiğinizde yok olursunuz. Şehir sizi yutar ve kılçığınızı bile bulamazsınız. Şehir muharebeleri 3 boyutludur. Sahada ilerlerken bir düzlemde ilerlersiniz. Şehrin altında metro var. Yerüstü düzlemi var. Şöyle düşünün şehrin apartmanlarının 10 katlı olduğunu düşünün. Bu ne demek bu 10 tane yüzey demek. Burayı aldığınızda buranın yüz ölçümü 100 metrekare diyemezsiniz. Orası artık bin metrekaredir. Her katı aramak zorundasınız. Siz 800 metrekare olarak gördüğünüz alan aslında bir anda 8 bin kilometrekare olur" dedi.