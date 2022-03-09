O isim Rusya-Ukrayna savaşının gerçek kazananını açıkladı! İşte o kazançlı ülke…

Tüm dünyanın gözü yarın Antalya’da olacak. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin yarından itibaren sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Necmettin Aydın ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Hiçbir şehir Rusya’nın elinde değil”

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığının ilk günü bir açıklama yapmış, on yıl içinde Rusya federasyonun dağılacağını ve içinden en az beş Müslüman Türk devletinin daha çıkacağını öngörmüştüm.” diyen Necmettin Aydın, “Başlarda tüm uzmanlar Rusya’ nın birkaç gün içinde Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia etmişler, ancak savaşın on beşinci gününde Rusya’ nın bu savaşı kazanamayacağı noktasına gelmişlerdir. Henüz hiçbir şehir çok büyük kayıplar vermesine rağmen Rusya’nın elinde değildir.” şeklinde konuştu.

“Her şartta en karlı Çin’dir”

Rusya’nın Ukrayna’ya adeta davet edildiğine dikkat çeken Necmettin Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu savaşın çıkmasında ister planlı, ister kendiliğinden olsun başta ABD ve Avrupa’nın zayıf duruşu, adeta Rusya’ya gel gel olmuş, Putin’ in iştahını artırmıştır. Ama asıl Putin’i yürüten şey Çin’in, kuvvetli arkandayım desteğidir, ve zaten Putin saldırıdan hemen önce Çin Başkanı ile konuşmuştur. Eğer Çin bu desteği vermese idi Putin asla saldıramazdı.

Ama her şartta en karlı Çin’dir. İki milyarı aşmış nüfusu ve 4 trilyon dolara yaklaşan ihracatı için ihtiyacı olan enerji ve sonsuz yeraltı kaynaklarına çok daha kolay ve ucuza ulaşacaktır. Tüm dünyadan izole olan Rusya, Kuzey Kore gibi Çin’in hegemonyasına girecektir. Ayrıca Rusya’nın ambargo yüzünden ulaşamayacağı tüm teknolojiyi onlara satarak ticaretini daha da büyütecektir. Tabi bu süre içinde federasyon hali son bulacak , belki Ukrayna kadar bir devlet kalacaktır.”

“Batı belki de Rusya’yı bilerek Çin’in kucağına itmiştir”

Necmettin Aydın, şunları söyledi:

“Zaten Çin’in en büyük hayali kuzeyindeki sonsuz zengin Rus topraklarını ele geçirmektir ve aslında aralarında gizli ve ciddi bir gerilim de vardır. Batı belki de Rusya’yı bilerek Çin’in kucağına itmiştir. Çin’in Ürettiğinin üçte ikisini tüketen batı, bu zincirin kırılmaması ve güvenli hale gelmesi için enerji ve hammadde sorununu çözmüştür. Ayrıca Çin tarihin hiçbir döneminde batı için tehdit olmamış, aksine batının rahatı ve konforu için çalışmıştır. Çin’in Ürettiğinin üçte ikisini tüketen batı, bu zincirin kırılmaması ve güvenli hale gelmesi için enerji ve hammadde sorununu çözmüştür. Ayrıca Çin tarihin hiçbir döneminde batı için tehdit olmamış, aksine batının rahatı ve konforu için çalışmıştır. İkinci olarak kazanan ABD ve silah sanayi, sonra bir diğer karlı Almanya’dır. Almanya Silahlanma konusundaki kısıtlı olmaktan kurtulmuş, Savunmasına 100 milyar euroluk bütçe mecliste oy birliği ile ve ayakta alkışlanarak kabul edilmiştir.”

“Bu savaş kolay bitmeyecektir”

Rusya-Ukrayna savaşının nasıl ve ne zaman sonuçlanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan 20. Dönem Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu savaş kolay bitmeyecektir, çünkü hiç bir savaş asla berabere bitmez. Savaş yangın gibidir, nasıl ki yüksek sıcaklık ve rüzgar yangını büyütürse savaşta bir yerde başlar ama ortam müsait, ilişkiler elektrikli ise hızla genişler. Yanacak ne varsa yakar. Bir taraf pes etmeden bitmez. Ama her halükarda Rusya diye bir şey kalmayacaktır. Korkunç İvanla başlayan Moskova kontluğunun İki yüz yıllık hikayesi Zalim Putin’le son bulacaktır. Zaten köklü bir geçmişi olmayan bu devletin bu büyüklüğe ulaşması Batı’nın Türkleri yok etmek için kurdukları bir düzenekten ibarettir. Daha önemlisi kan ve zulüm üzerine kurulmuştur, böyle bir devletin yaşaması mümkün değildir.

Uzun vade de Müslüman Türk dünyası küllerinden yeniden doğmaktadır. Orta Asya’nın, Doğu Türkistan’dan Kafkaslara buraların asıl sahibi biziz. İnşallah yeni dönemde geçmişte olduğu gibi birbirimizle savaşmaz, büyük bir birlik kurarız. Mesela önce 20 devletli TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI… sonra İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI …

VE TABİİ YENİ BİR DÜNYA ….

NİYE OLMASIN ?????”