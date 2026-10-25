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Gündem İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu
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İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

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İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerî araç kazası geçiren İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da şehit olduğunu duyurdu.

İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün şehadet haberi, Milli Savunma Bakanlığının açıklamasıyla paylaşıldı. Bakanlığın mesajında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in taziyesine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün geçirdiği askerî araç kazasında kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da Şehit olduğunu duyurdu. Paylaşılan mesajda Bakan Yaşar Güler’in taziyesine de yer verildi. Bakan Güler, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Galip

Nerede kaza olmuş? Yazmıyor

Galip

İnşallah yemende olmamıştır kaza
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