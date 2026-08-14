  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı! Mersin’de otele baskın! Silahlı saldırı hazırlığındaki tetikçiler yakalandı AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı İngiltere’de yolcu treni raydan çıktı: 3 vagon yan yattı, 20 yaralı Alihan Kuriş-İmamoğlu ilişkisi! Kuriş dosyası İBB'ye değer mi? Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz' 14 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 14 Ağustos 1066: Ebû Ya‘lâ El- Yallâ'nın vefatı (Muhaddis ve Müfessir) İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı! Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti!
Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23