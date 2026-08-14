İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor." açıklamasında bulundu.
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