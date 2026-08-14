  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Krizlerle boğuşan Avrupa’da liderler yaz tatilinde… Bunlar da AB’nin İmamoğluları! Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!' Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu Son 25 yılın rakamları devasa değişimi gözler önüne seriyor! Ticarette çeyrek asırlık devrim Enver Aysever'den Akın Gürlek'e dikkat çeken destek: “Büyük işler yapılıyor” AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’ Müslümanların gönlünde müstesna bir yer edinen Mustafa Karahasanoğlu rahmetle anılıyor! Yolun yolumuzdur! Destekliyorlar mı? HÜDA PAR'dan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair kritik açıklama! AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında
Gündem Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Gündem

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Gazeteci Nuray Başaran Akit TV’de İYİ Parti’nin kuruluş sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu söyleyen Başaran, "MHP'de barınamayacaklarını anlayanlar tıpkı bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde barınamayacaklarını anlayıp Yeni Parti'ye giden o grup gibi İYİ Parti’yi kurdular. İYİ Parti’nin kuruluşunda Ankara’ya bir uçak dolusu paranın nasıl geldiğine de iyi bakmak lazım" dedi. Başaran, FETÖ’nün bugün de İmamoğlu ve Özel ile koalisyon kurduğunu da sözlerine ekledi.

Gazeteci Nuray Başaran, AKİT TV'de katıldığı Söz Meydanı programında İYİ Parti'nin kuruluş sürecine ve FETÖ ilişkisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. FETÖ soruşturmalarına ilişkin de konuşan Gazeteci Nuray Başaran, "Özgür Özel’in nasıl bir FETÖ projesi olduğuna dair bir soruşturmanın yürütüldüğünü yine devlet tarafından söylüyorum. Oradaki önemli bir tanıdığın da özellikle 2008’deki çalıştaydan sonra FETÖ’nün hangi partide kimlerle temsil edileceği noktasında listeyi yapan kişiyle hem röportaj yapmış kişi olarak özellikle de CHP’de vücut bulduğu için 15 Temmuz sonrasında FETÖ, CHP’de başta Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel olmak üzere daha bir çok kişinin bu listede yer aldığını, FETÖ tarafından maddi ve manevi olarak desteklendiğini, o dönemdeki yayın organlarında da parlatıldığını nasıl inanılmaz rakamlarla insanlar, çok özür dilerim ama artık Atatürk’ün genel başkanlık koltuğunun satıldığı yerde insanların satın alınarak Cumhuriyet Halk Partisine üye yapıldığını, bunların o güçlerini elde ederek Cumhuriyet Halk Partisi içinde belli noktalara getirildiğinin hikayesi var belgelerle" dedi.

UÇAK DOLUSU PARALAR GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'nin, FETÖ operasyonunu ve FETÖ yapılanmasını erken çözdüğünü belirten Başaran, "MHP'de barınamayacaklarını anlayanlar tıpkı bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde barınamayacaklarını anlayıp Yeni Parti'ye giden o grup, İYİ Parti’yi kuruyor. Aslında İYİ Parti FETÖ terör örgütünün kurduğu, desteklediği, paralarının da kuruluşunda yurt dışından geldiği bir partidir. İYİ Parti kesinlikle FETÖ terör örgütü tarafından kurulmuş bir parti. MHP’de barınamayacaklarını anlayınca merkez sağda bir partiye ihtiyaç vardı. Bununla ilgili İYİ Parti’nin kuruluşunda Ankara’ya bir uçak dolusu paranın nasıl geldiğine iyi bakmak lazım. Bu, devletin kayıtlarında var. Belki de ilk defa ben burada açıklıyorum. Devlet bunu kayıtlarına almıştır. İYİ Parti’nin finansı tamamen yurtdışından geliyor. Daha sonra bu para trafiği iki avukat üzerinden sürüyor. O iki avukattan bir tanesi devlet tarafından tutuklandı. Bir diğer avukat İYİ Parti’nin yöneticisiydi. Devlet o para trafiğinin hepsine hakim. Sadece uçak dolusu para değil daha sonra da o finans kaynağı Amerika’dan gelmeye devam etti" diye konuştu.

İMAMOĞLU DA ÖZEL DE FETÖ VE CIA DESTEKLİ

6’lı masayla birlikte bir ortaklık, bir koalisyon kurulduğunu hatırlatan Başaran, "Cumhur İttifakı’nın karşısında Millet İttifakı kuruldu. Ve ilk seçimlerde de İYİ Parti de içinde olduğu için belli yerlerde belli belediye başkanlarını desteklediler. Ve Ankara, İstanbul’da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklediler. Bunlar seçildikten sonra özellikle İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisinde 6’lı masanın bürokratları göreve geldi. Bugün İBB iddianamesine baktığımızda farklı bir çok yerlerde o dönem İYİ Parti’nin genel başkanı olan Meral Hanım’ın yakınları, yine İYİ Parti’nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu iddianamelerde görüyoruz. Bu ortaklıklar devam etti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nu ve Özgür Özel’i FETÖ desteklediği için bunların hepsi FETÖ ve Amerika CIA destekli insanlar oldukları için de birbirleriyle çok iyi anlaştılar. Ve koalisyonu da bugüne kadar devam ettiler" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu

Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu

Yolsuz Ekrem’i adliyede koruyup kollayan el: Oyun içinde oyun!
Yolsuz Ekrem’i adliyede koruyup kollayan el: Oyun içinde oyun!

Gündem

Yolsuz Ekrem’i adliyede koruyup kollayan el: Oyun içinde oyun!

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı
Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı

Gündem

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Gündem

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir A..
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi
Gündem

Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, eski Türkiye’nin aktörlerinin karşısında dimdik duran, gaze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23