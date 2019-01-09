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O görüntünün Meksika'da çekildiği ortaya çıktı

Sosyal medyada özellikle mütedeyyinleri hedef alarak paylaşılan ve bir adamın köpek bıçakladığı görülen görüntülerin Türkiye'de değil Meksika'da çekildiği ortaya çıktı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
O görüntünün Meksika'da çekildiği ortaya çıktı

Sosyal medyada bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntünün tepki toplaması üzerine çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, görüntünün Meksika'da çekildiğini belirledi.

Bir kişinin elindeki bıçakla köpeğe saldırdığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi Emniyet Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Emniyet açıkladı

Konuya ilişkin çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, söz konusu görüntünün Meksika'da çekildiğini açıkladı.

ABD merkezli Breitbart internet sitesinde yer alan haberde ise görüntünün Meksika'nın sınır kenti Piedras Negras'da çekildiği bilgisine yer verildi.

Bölgedeki yetkililerin, bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntünün sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, köpeğin bıçaklandığı öfke uyandıran görüntünün ardından şehir sakinlerinin şüphelinin yakalanması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Köpeğe saldıran kişinin kimliğinin tespiti için görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen haberde, ağır yaralanan savunmasız köpeğin öldüğü esnada saldırganın ise oturduğu masaya döndüğü ve içkisini içmeye devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma talebinde de bulunuldu.

Mütedeyyinler hedef gösterildi

Sosyal medyada büyük infiale neden olan bu görüntüler, bazı provokatörler tarafından Müslümanlara saldırma aracı olarak kullanıldı. Hayvan sevgisi nedeniyle tepki gösterenlerden ziyade, bazı trollerin Mütedeyyin kesimi ve muhafazakar iktidarı hedef aldığı görüldü. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
  1. Meksika
  2. Türkiye
  3. hayvan sevgisi
  4. köpek bıçaklayan adam

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim7 dk önce
    ... bir yerinize bir şey batsa Ak Parti den bileceksiniz.gerçekten çevremde o kadar çok böyle insan var ki her olumsuz olayı ve işi iktidara bağlıyorlar.
  • İŞLERİ GÜZLERİ FİTNE OLANLAR YUNANİSTANDAMI YAŞIYONUZ 1960 DA DEVRİM ARABASI YAPILDIĞINDA NEDEN SOKAKLARA DÖKÜLMEDİNİZ BUGÜN BİR ALMANYA OLURDUK HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜİŞLERİ GÜZLERİ FİTNE OLANLAR YUNANİSTANDAMI YAŞIYONUZ 1960 DA DEVRİM ARABASI YAPILDIĞINDA NEDEN SOKAKLARA DÖKÜLMEDİNİZ BUGÜN BİR ALMANYA OLURDUK HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ11 dk önce
    FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSUN HADİSİŞERİF

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