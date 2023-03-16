O bölgenin 54. km’sine aman dikkat! Bolu depremi sonrası çalışmalar hızla sürüyor

Bolu'da saat 13.55'de 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. AFAD depremin derinliğini 8.13 km olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 9.6 km olarak paylaştı.

Sarsıntının merkez üssü, Bolu şehir merkezine 9 kilometre mesafede. Zonguldak'la aradaki mesafe ise 75 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer de yaptığı ilk açıklamada, 'Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' dedi.

Karayolları gerekli çalışmaları yaptığını duyurdu!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kocaeli-Yalova il sınırı-Altınova Kavşağı 5-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Osmangazi Köprüsü Hersek İstasyonu 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor. Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Fethiye-Eşen-Muğla-Antalya yolunun 102-103. kilometrelerinde (Sarıyer mevkii) heyelan ıslah, Aydın-Denizli yolunun 12-14. kilometrelerinde (Sarayköy Kavşağı) otoyol köprülü kavşağı, İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde (Başiskele Okullar Bölgesi) yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nde elektrik-elektromekanik çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Doğankent-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Güvenlik-1, Güvenlik-2, Elceğiz ve Kirazlık tünellerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 24 Mart'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek. Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 17. kilometresindeki Terminal Kavşağı'nda sinyalizasyon arızasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.