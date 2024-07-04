O bölgedeki yangınları kuşlar yayıyor!

Avustralya’nın yerlileri, orman yangınlarının sadece insanlardan ve yıldırımlardan kaynaklanmadığını, bazı kuşların da bu yangınları bilinçli olarak yaydığını iddia ediyor. Peki, bu kuşlar neden ormanları ateşe veriyor?

Avustralya, sık sık orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalan bir ülke.

Ancak yangınların tek sebebi insanlar veya doğa olayları değil, bazı kuşlar da bu yangınların yayılmasında rol oynuyor. İyi de nasıl?

Her şey, Aborijin halklarının gözlemleriyle başladı.

Avustralya'nın kuzey bölgesinde yaşayan Aborijin halkları, "ateş kuşları" adını verdikleri bir grup kuşun yangınları kontrol edebildiğini ve yanmakta olan dalları gagalarıyla veya pençeleriyle yeni bölgelere taşıdıklarını öne sürüyor.

Bu kuşlar arasında kara çaylak (Milvus migrans), ıslık çaylağı (Haliastur sphenurus) ve kahverengi doğan (Falco berigora) yer alıyor.

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Yırtıcı kuşlar, yangınları kullanarak yiyecek bulma işini kolaylaştırıyor. Yangınların önünden kaçan böcekler ve küçük hayvanlar, kuşlar için kolay birer av hâline geliyor.

Peki, kuşlar yangınları nasıl kullanıyor?

Araştırmalara göre kuşlar, yüzlerce kilometre boyunca yangın cephelerinde toplanarak yanmakta olan dalları alıp henüz yanmamış bölgelere taşıyorlar.

Davranışın amacı, avlarını ateş ve duman yoluyla sürü hâlinde kaçırarak daha kolay avlanmalarını sağlamak. Araştırmacılar, bu kuşların koordineli bir şekilde hareket ettiklerini ve davranışın tesadüf olmadığını belirtiyor.

Araştırmacılar, kuşların yangın başlatmadığını ancak mevcut yangınları yayarak avlanma fırsatlarını artırdıklarını belirtiyor.