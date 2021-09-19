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Gündem O bölgede şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Gündem

O bölgede şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, bazı ilçelerde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Başakşehir'de çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:28:00 -
O bölgede şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri, Başakşehir ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı. Çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken aynı zamanda görsel şölen oluşturdu.

 

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