O bölgede alkol zehirlenmesi: 12 ölü!
Ekvador'un iki eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 kişinin öldüğü, 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ekvador'un iki eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 kişinin öldüğü, 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ekvador Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada Santo Domingo eyaletinde 7, Esmeraldas'ta 5 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.
Açıklamada ölenlerin yaş aralığının 25-65 olduğu ifade edildi.
Öte yandan "Santo Domingo'da 39 ve Esmeraldas'ta 13 olmak üzere toplam 52 kişinin zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)