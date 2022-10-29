  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bolu'da üretildi! Dünya Türkiye'den almak için sıraya girdi: Tanesi 2 bin 500 lira

O küstah yapımcı istifa kararı aldı!

Tayyip Erdoğan'a bomba "Bayraktar TB2" mektubu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Rusya'ya gözdağı! Polonya Başbakanı Morawiecki: Nükleer enerji santrali anlaşması sağlandı!

ABD'den son dakika "Türkiye" açıklaması! Bütün dünyaya böyle duyurdular

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Nefesler tutuldu

İşte o anda yaşananlar! Bahçeli ve Akşener yüz yüze geldi

Bütün şehir nefesini tuttu, ‘içinden ne çıkacak’ diye bekliyor! Tarihi keşif duyuruldu

Tansu Çiller'den flaş çıkış! "Tüm riskleri göğüsleyerek..." deyip az önce açıkladı

Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı! Son depremler stres biriktiriyor!
Dünya O bölgede alkol zehirlenmesi: 12 ölü!
Dünya

O bölgede alkol zehirlenmesi: 12 ölü!

Ekvador'un iki eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 kişinin öldüğü, 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 17:30:00 -
O bölgede alkol zehirlenmesi: 12 ölü!

Ekvador'un iki eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 kişinin öldüğü, 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ekvador Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada Santo Domingo eyaletinde 7, Esmeraldas'ta 5 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada ölenlerin yaş aralığının 25-65 olduğu ifade edildi.

Öte yandan "Santo Domingo'da 39 ve Esmeraldas'ta 13 olmak üzere toplam 52 kişinin zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23