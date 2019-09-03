0553 313 94 23

O belediyelere de kayyım atansın!

Şehit ve gazi yakınlarını işten çıkararak, PKK ile irtibatlı isimleri kadrosuna alan HDP’li belediyelere tepkiler artıyor. Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Devletimiz bu belediyelere de kayyım atasın” çağrısında bulundular.

03 Eylül 2019 Salı 10:47
O belediyelere de kayyım atansın!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Mardin’in Derik ilçesinde HDP’li belediye, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine PKK’lıları işe almaya başladı. Bir oğlu terör örgütü PKK’nın saflarında olan Burhan Temel, Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in makam şoförü olurken, ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de “eş başkan şoförü” yapıldı. PKK’lı babası öldürülen Rojin Aydın’ın ise sekreter kadrosuna alındığı öğrenildi.

“HDP’nin yaptığı masum karşılanamaz”

Umursamaz bir tavırla şehit yakınlarının işten çıkarıldığını ve yerlerine PKK’lı teröristlerin yakınlarının işe alındığını belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Aynı şeyi Diyarbakır’da, Van’da ve Mardin’de yaptılar. Devletimiz de bir süre konuyu takip ettikten sonra, bilgi ve belgelerle görevlerinden aldılar. Devletimiz, aynı suçlardan dolayı bunları yapanları görevden almışken, Derik Belediye Başkanının hâlâ umursamaz bir tavırla ülkemizin birlik, beraberliği ve bekası için şehit olmuş kişilerin ailelerini işten atıp, dağda öldürülen PKK’lı teröristlerin yakınlarını işe almaları, kanunen suçtur. Bu işin takipçisiyiz. İlgili mercilere de başvuruda bulunduk. Onların bu umursamaz tavırları devam ettikçe, önümüzdeki günlerde devletimiz yerlerine, başkanvekillerini atayacaktır. Çünkü, kanunu uygulamak için şehit yakınlarımız işe alınmış. Ama ‘Ben HDP’li belediyeyim, ben milletin kanunlarını umursamıyorum, şehit ailelerini mağdur edeceğim. Bu da yanıma kar kalır’ diye düşünüyorlarsa en yakın zamanda gereği yapılacaktır. Devletin makamını işgal edip, sonra da PKK’lıları işe almak dünyanın hiçbir yerinde masum karşılanmadığı gibi ülkemizde de masum karşılanmaz. Bunlar hizmet için gelmedi. Bilerek suça bulaşıyorlar. Devletimizin onları görevden almasını bekleyerek, bu gerginlik üzerinden kirli siyaset yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“PKK’nın talimatları belediyede uygulanıyor”

HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’dan aldıkları talimatları belediyelerde uyguladıklarını ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “Hem şehit ailelerini işten atacaklar hem de PKK’lı teröristleri işe alacaklar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bizim bu konuda görüşümüz nettir. Bu işin takipçisiyiz. HDP’li belediyeler şehit ailelerini işten çıkarıp PKK’lıları işe almaya devam ediyor. Bu belediyelere de kayyım atansın! Sayın Cumhurbaşkanımızdan, HDP’nin elinde bulunan bütün belediyelere acilen kayyım atamasını istiyoruz. Çünkü bütün HDP’li belediyelerde bu tür işler devam ediyor. Gözümün önünde oldu. Suruç Belediyesi, şehit yakınlarını işten çıkardı. Terör örgütü PKK’dan ne talimat alıyorlarsa, aynısını belediyelerde uyguluyorlar” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:47
  1. Van
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Mardin’in Derik ilçesi
  5. HDP’li belediye
  6. şehit yakınları
  7. PKK
  8. terör örgütü PKK
  9. Burhan Temel
  10. Belediye Başkanı Mülkiye Esmez
  11. Abdurrahman Sakin
  12. Rojin Aydın
  13. PKK’lı teröristler
  14. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  15. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz
  16. HDP
  17. Suruç Belediyesi
  18. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    1. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    2. Galatasaray’dan imza şov
    3. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    4. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    5. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    6. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    7. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    8. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    9. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    10. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    11. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    12. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    13. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    14. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    15. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    16. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    17. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    18. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    19. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    20. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    21. İşadamları:
    22. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    23. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    24. Muş Belediyesinden örnek davranış
    25. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    26. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    27. Brokoli temizlemenin püf noktası
    28. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    29. EFE’nin starları açıklandı
    30. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız