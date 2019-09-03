O belediyelere de kayyım atansın!

Hasan Türkmen Ankara

Mardin’in Derik ilçesinde HDP’li belediye, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine PKK’lıları işe almaya başladı. Bir oğlu terör örgütü PKK’nın saflarında olan Burhan Temel, Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in makam şoförü olurken, ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de “eş başkan şoförü” yapıldı. PKK’lı babası öldürülen Rojin Aydın’ın ise sekreter kadrosuna alındığı öğrenildi.

“HDP’nin yaptığı masum karşılanamaz”

Umursamaz bir tavırla şehit yakınlarının işten çıkarıldığını ve yerlerine PKK’lı teröristlerin yakınlarının işe alındığını belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Aynı şeyi Diyarbakır’da, Van’da ve Mardin’de yaptılar. Devletimiz de bir süre konuyu takip ettikten sonra, bilgi ve belgelerle görevlerinden aldılar. Devletimiz, aynı suçlardan dolayı bunları yapanları görevden almışken, Derik Belediye Başkanının hâlâ umursamaz bir tavırla ülkemizin birlik, beraberliği ve bekası için şehit olmuş kişilerin ailelerini işten atıp, dağda öldürülen PKK’lı teröristlerin yakınlarını işe almaları, kanunen suçtur. Bu işin takipçisiyiz. İlgili mercilere de başvuruda bulunduk. Onların bu umursamaz tavırları devam ettikçe, önümüzdeki günlerde devletimiz yerlerine, başkanvekillerini atayacaktır. Çünkü, kanunu uygulamak için şehit yakınlarımız işe alınmış. Ama ‘Ben HDP’li belediyeyim, ben milletin kanunlarını umursamıyorum, şehit ailelerini mağdur edeceğim. Bu da yanıma kar kalır’ diye düşünüyorlarsa en yakın zamanda gereği yapılacaktır. Devletin makamını işgal edip, sonra da PKK’lıları işe almak dünyanın hiçbir yerinde masum karşılanmadığı gibi ülkemizde de masum karşılanmaz. Bunlar hizmet için gelmedi. Bilerek suça bulaşıyorlar. Devletimizin onları görevden almasını bekleyerek, bu gerginlik üzerinden kirli siyaset yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“PKK’nın talimatları belediyede uygulanıyor”

HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’dan aldıkları talimatları belediyelerde uyguladıklarını ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “Hem şehit ailelerini işten atacaklar hem de PKK’lı teröristleri işe alacaklar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bizim bu konuda görüşümüz nettir. Bu işin takipçisiyiz. HDP’li belediyeler şehit ailelerini işten çıkarıp PKK’lıları işe almaya devam ediyor. Bu belediyelere de kayyım atansın! Sayın Cumhurbaşkanımızdan, HDP’nin elinde bulunan bütün belediyelere acilen kayyım atamasını istiyoruz. Çünkü bütün HDP’li belediyelerde bu tür işler devam ediyor. Gözümün önünde oldu. Suruç Belediyesi, şehit yakınlarını işten çıkardı. Terör örgütü PKK’dan ne talimat alıyorlarsa, aynısını belediyelerde uyguluyorlar” diye konuştu.