O bankalardan 40 milyar dolar çekildi!

Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Batılı şirketler ülkeyi hızla terk ederken büyük bir sermaye kaçışı yaşanıyor. Birçok Avrupa ülkesi ve ABD Rus iş adamlarının varlıklarını dondurma kararı alması Rusya’da parası olanları tedirgin ediyor.

Turkrus.com sitesinde yer alan habere göre, Rusya'daki bankalarda 1 milyon dolar ve üzeri miktarda varlığı bulunan gerçek kişiler 2022'de bu bankalardan 3 trilyon ruble, yani yaklaşık 40 milyar dolar tutarında para çekti. Frank RG'nin araştırmasına göre, Rusya'daki bankalarda ve yatırım şirketlerinde tutulan para yüzde 21,5 azalarak 10,9 trilyon rubleye geriledi.

Araştırmada her 5 dolar milyonerinden birinin parasını tamamen ülke dışına çıkardığına da dikkat çekiliyor. 2021 sonunda 46 bin 200 olarak hesaplanan dolar milyoneri sayısı 2022 sonunda 37 bin 800'e indi.

Merkez Bankası verileri de 2022'de Rusya vatandaşlarının ülke dışındaki hesaplara 63,7 milyar ruble para havale ettiğine işaret ediyor. Resmi verilere göre bu kişilerin ülke dışında tuttuğu para miktarı 94,3 milyar dolar.

Frank RG analistleri, ülke dışına çıkan paranın yüzde 16,1'inin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini belirtiyor. Ermenistan yüzde 7,5'le ikinci sırada. Türkiye'ye giden paranın oranı ise yüzde 7,2. Bu üç ülkeyi yüzde 6,5 ile Kazakistan takip etti.

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