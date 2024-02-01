  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O bakandan acı itiraf! Maalesef paramız bitti
Dünya

O bakandan acı itiraf! Maalesef paramız bitti

Yeniakit Publisher
2024-02-01 09:34:00 - 2024-02-01 09:37:50
O bakandan acı itiraf! Maalesef paramız bitti

Alman Bakan Carsten Schneider, katıldığı bir programda şaşırtıcı ve bir o kadar da acı itirafta bulundu. Bakan, rekor vergi gelirine rağmen hiç para kalmadığını söyledi.

Federal Hükümet'in Doğu Almanya'dan Sorumlu Bakanı Carsten Schneider, "Mali durum hakkında dürüst söz söylemek isterim. Artık paramız yok" dedi. 2023 yılında 916.1 milyar euroluk rekor vergi geliri elde edilmesine rağmen bakanın bu sözleri şok etkisi yaptı. Bakan, hükümetin korona dönemindeki yardımlar ile gaz ve elektrik fiyatını sübvanse etmek için 800 milyar eurodan fazla ödeme yaptığını ifade etti.

“DURUMU ÖNGÖREMEZDİK”

Sabah gazetesinden Fatih Yılmaz'ın haberine göre, yeni yardım için elde para olmadığını dile getiren Schneider, "Daha fazla borçlanmayı yasaklayan Anayasa Mahkemesi kararının ardından gelecekteki önemli yatırımlar için kredi verilmesi de artık mümkün değil. Bunların hiçbiri öngörülemezdi" diye konuştu. Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıyla bütçesinde oluşan açığı kapatmak için pek çok alanda sübvansiyonları sonlandırmıştı.

İKLİM YARDIMI HAYAL OLDU

ARD televizyonundaki 'Hart aber fair' adlı siyasi tartışma programına katılan Schneider, açıklamayı halkın beklentisi olan iklim yardımı konusunda yöneltilen soru üzerine yaptı, "Bu yasama döneminde bunun gerçekleşmeyeceğini öngörüyorum" dedi. Bakan, Almanya'da 46 milyon kişinin çalıştığını, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip ülkesi olduğunu ifade etti ve "Şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Bu doğru" diye konuştu.

Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı
Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı

Avrupa
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı

Alman Bakan'dan tarihi açıklama! Almanya kendini savunmaya hazır değil
Alman Bakan'dan tarihi açıklama! Almanya kendini savunmaya hazır değil

Gündem

Alman Bakan'dan tarihi açıklama! Almanya kendini savunmaya hazır değil

Almanya'da havalimanı çalışanları greve gidiyor
Almanya'da havalimanı çalışanları greve gidiyor

Gündem

Almanya'da havalimanı çalışanları greve gidiyor

Almanya seviciler yine ters köşe! İşte Ocak ayı enflasyon rakamı
Almanya seviciler yine ters köşe! İşte Ocak ayı enflasyon rakamı

Ekonomi

Almanya seviciler yine ters köşe! İşte Ocak ayı enflasyon rakamı

Almanya acizliğini itiraf etti! Ülkemizi savunacak durumda değiliz
Almanya acizliğini itiraf etti! Ülkemizi savunacak durumda değiliz

Gündem

Almanya acizliğini itiraf etti! Ülkemizi savunacak durumda değiliz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23