O Avrupa ülkesinin askerleri izinsiz Ukrayna'ya gitti! İlginç olay

İngiltere Silahlı Kuvvetleri, ordu mensubu küçük bir grubun, savaşmak için Ukrayna’ya gitmiş olabileceği haberlerini doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin kendi imkanları ile Ukrayna’ya gitmiş olabileceği ifade edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre ordu sözcüsü, “Onlara güçlü bir şekilde İngiltere’ye geri dönme çağrısı yapıyoruz” dedi. İngiltere ordusu, olay sonrası tüm personel için Ukrayna’ya seyahat yasağı getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, işgalin ilk günlerinde, İngiliz sivillerin, Ukrayna’ya savaşmaya gitmesini desteklediğini söylemişti. Ancak hükümet daha sonra İngiliz Dışişleri’nin Ukrayna’ya seyahatin tavsiye edilmediğine yönelik açıklamasını hatırlattı. Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşa katılan askerlerin yargılanabileceğini duyurdu.

Söz konusu haber, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın saldırılarına karşı uluslararası bir lejyon kurulması çağrısında bulunup ilgili kararnameyi imzalamasının ardından geliyor. Ukrayna'ya yaklaşık 20 bin yabancı savaşçının gittiği düşünülüyor.

AA'nın haberine göre de, Ukrayna saflarında savaşmak isteyen binlerce ABD vatandaşı, Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliğine başvurdu. Buna göre, Gönüllü asker olmak isteyen yüzlerce kişi, Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukraynalı diplomatlar, gönüllülerin kayıtlarını tutmaya başlarken, artan ilgi büyükelçiliğin askerlik şubesine döndüğü yorumlarına neden oldu. Ukraynalı Askeri Ateşe Tümgeneral Borys Kremenetskyi, "(Gönüllüler) Bu savaşın adil olmadığını ve gidip yardım etmek zorunda olduklarını hissediyorlar" dedi.

ABD makamları ise vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesine sıcak bakmazken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri ve ABD'lileri bu ülkeye gitmemeleri konusunda bir süredir açıkça uyarıyoruz." ifadesini kullanmıştı.