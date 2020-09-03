O aşılarla ilgili gündemi sarsan iddia: Koronavirüse karşı etkili değil
Bilim insanları, Çin ve Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılarla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Söz konusu aşıların 'Ad5' virüsü bazlı olduğu ve koronavirüse karşı etkili olmadığı belirtildi.
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılarla ilgili gündemi sarsacak önemli bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları, her iki ülkenin geliştirdiği aşıların Ad5 virüsü bazlı olduğunu, gribe karşı etkili ama koronavirüse karşı etkili olmadığını öne sürdü.
Sadece yüzde 40 oranında etkili
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacı Anna Durbin, insanların 'Ad5' virüslerine karşı bağışık olduğunu söyledi. Aşılar geliştirilirken nasıl bir yol izlendiğini bilmediğini aktaran Durbin, söz konusu aşıların koronavirüse karşı yüzde 40 seviyesinde etkili olabileceğini, ancak bunun bile hiç olmamasından daha iyi olduğunu dile getirdi.