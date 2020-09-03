O aşılarla ilgili gündemi sarsan iddia: Koronavirüse karşı etkili değil

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılarla ilgili gündemi sarsacak önemli bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları, her iki ülkenin geliştirdiği aşıların Ad5 virüsü bazlı olduğunu, gribe karşı etkili ama koronavirüse karşı etkili olmadığını öne sürdü.

Sadece yüzde 40 oranında etkili

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacı Anna Durbin, insanların 'Ad5' virüslerine karşı bağışık olduğunu söyledi. Aşılar geliştirilirken nasıl bir yol izlendiğini bilmediğini aktaran Durbin, söz konusu aşıların koronavirüse karşı yüzde 40 seviyesinde etkili olabileceğini, ancak bunun bile hiç olmamasından daha iyi olduğunu dile getirdi.