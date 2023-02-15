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Gündem O Arap ülkesinden Türkiye'ye 90 tonluk yardım
Gündem

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 90 tonluk yardım

Suudi Arabistan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:09:00 -
O Arap ülkesinden Türkiye'ye 90 tonluk yardım

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye desteklerini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu çerçevede gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tutumlardan oluşan 90 ton yardım taşıyan bir uçağın, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiği aktarılan haberde, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleriyle başlatılan hava yardım koridoru kapsamında, ülkeden Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan kamu kurumu, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, daha önce devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere 3 bin konteyner ev yapacaklarını belirtmişti.

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