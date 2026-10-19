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Yaşam O anlar izleyenleri duygulandırdı! Sarıkamış’ta yürekleri ısıtan görüntü
Yaşam

O anlar izleyenleri duygulandırdı! Sarıkamış’ta yürekleri ısıtan görüntü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 küçük çocuk, evlerinin çatısına kendi imkanlarıyla Türk bayrağı dikti. Bayrağı göndere çektikten sonra öpüp başlarına koyan çocukların görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Sarıkamış’ın Yenigazi köyünde iki çocuğun Türk bayrağına gösterdiği sevgi kameraya yansıdı. İki küçük çocuk evlerinin bacasına Türk bayrağı dikmek için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları bayrak direğini bacaya çıkaran minikler, direğin sağlam durması için alt kısmını harç ve betonla güçlendirdi. Hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, daha sonra Türk bayrağını göndere çekti.

 

"Bayrağı öpüp başlarına koydular"

Rüzgarda dalgalanmaya başlayan Türk bayrağını ellerine alan çocuklar, ay-yıldızı öperek başlarına koydu. Miniklerin bayrağa gösterdiği sevgi ve mutlulukları yüzlerine yansıyan ifadeleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

 

Vatan ve bayrak sevgisi

Tarihi kahramanlık destanlarıyla anılan Sarıkamış'ın Yenigazi köyünde kaydedilen görüntüler, çocukların Türk bayrağına duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. İki küçük çocuğun kendi çabalarıyla göndere çektiği bayrağı sevgiyle öpmesi, vatan ve bayrak sevgisinin küçük yaşlarda kazanılan değerler arasında olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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