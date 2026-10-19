O anlar izleyenleri duygulandırdı! Sarıkamış’ta yürekleri ısıtan görüntü

Sarıkamış’ın Yenigazi köyünde iki çocuğun Türk bayrağına gösterdiği sevgi kameraya yansıdı. İki küçük çocuk evlerinin bacasına Türk bayrağı dikmek için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları bayrak direğini bacaya çıkaran minikler, direğin sağlam durması için alt kısmını harç ve betonla güçlendirdi. Hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, daha sonra Türk bayrağını göndere çekti.

"Bayrağı öpüp başlarına koydular"

Rüzgarda dalgalanmaya başlayan Türk bayrağını ellerine alan çocuklar, ay-yıldızı öperek başlarına koydu. Miniklerin bayrağa gösterdiği sevgi ve mutlulukları yüzlerine yansıyan ifadeleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Vatan ve bayrak sevgisi

Tarihi kahramanlık destanlarıyla anılan Sarıkamış'ın Yenigazi köyünde kaydedilen görüntüler, çocukların Türk bayrağına duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. İki küçük çocuğun kendi çabalarıyla göndere çektiği bayrağı sevgiyle öpmesi, vatan ve bayrak sevgisinin küçük yaşlarda kazanılan değerler arasında olduğunu bir kez daha hatırlattı.