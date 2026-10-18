İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı'nın yıllardır maskelediği sömürgeci yüzünü ve Afrika kıtasında yürütülen barbarca talanı hedefine koydu.
Fransa'nın 14 Afrika ülkesinde dayattığı sömürge parası "CFA Frankı" üzerinden yürütülen kul hakkı gasbını ifşa eden Meloni, Burkina Faso'daki çocukların kanı ve teri pahasına çıkarılan altınların Fransa Merkez Bankası'nın kasalarını doldurduğunu sert ifadelerle dile getirdi.
Çözüm mülteci taşımak değil, hırsızları Afrika'dan defetmektir!
Burkina Faso gibi zengin kaynaklara sahip ülkelerin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 50'sine Fransa hazinesince el konulduğunu hatırlatan İtalya Başbakanı, Batı'nın ikiyüzlü sömürü düzenini deşifre etti.
Hakiki çözümün Afrikalı mazlumları Avrupa'ya taşıyıp mülteci kamplarına mahkûm etmek olmadığını vurgulayan Meloni, tek çarenin Emperyalist Fransa'nın ve Avrupalı kan emicilerin Afrika'nın yakasından düşmesi ve bu halkların kendi kaynaklarıyla şereflice yaşaması olduğunu vurguladı.
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