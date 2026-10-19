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Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

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Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iddiaya göre trafikte yol verme tartışması nedeniyle evine kadar takip ettikleri sürücüyü boynundan bıçakladılar.

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#1
Foto - Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

#2
Foto - Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİ Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi.

#3
Foto - Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

#4
Foto - Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı.

#5
Foto - Trafikte yaptığını unutmadı: Evine kadar takip edip bıçakladı!

Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yorumlar

Cemal

Yakalasa ne değişecek BESİYE alıp serbest bırakır Bunada Adalet derler
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