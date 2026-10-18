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Gündem Yavuz Ağıralioğlu’ndan Mansur Yavaş’lı seçim açıklaması: Gölgede kalanın gölgesi olmaz!
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Yavuz Ağıralioğlu’ndan Mansur Yavaş’lı seçim açıklaması: Gölgede kalanın gölgesi olmaz!

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Yavuz Ağıralioğlu’ndan Mansur Yavaş’lı seçim açıklaması: Gölgede kalanın gölgesi olmaz!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya’da yaptığı konuşmada Anahtar Parti’sinin birtakım değerlendirmelerle rencide edildiğini iddia ederek “Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak da teklif ediyor değiliz” dedi. Mansur Yavaş’ı destekleyebilecekleri ancak bunu da şartlı olarak yapacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Ağıralioğlu “Gölgede kalanın gölgesi olmaz” diyerek Yavaş’a da gönderme yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya’da selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettikten sonra partisinin halk buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren Ağıralioğlu, özetle şunları söyledi: "Zaman zaman söylüyorlar: ‘Vatanseverler bir araya gelsin.’ ‘Milliyetçiler, vatanseverler bir araya gelsin.’ Vatan için kalbimiz birbirine değer, memleket için omuzlarımız birbiriyle kuvvet bulur, duvar gibi oluruz. Ancak birtakım değerlendirmelerle rencide ediliyor Anahtar Parti. Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak teklif ediyor da değiliz! Anahtar Parti’yi Türk milleti’nin A planı olarak kurduk. Hassasiyetimizi, nezaketimizi durduk yere sanki bir partiye gitmek istiyormuşuz gibi algılayan arkadaşlarımızı nezaketle uyarmak zorundayım: Kendinize gelin!

BU SON SEÇİMDİR

Sanki böyle kapılarında ittifak için geziyormuşuz da ittifak yapmak için birtakım teklifler söylüyormuşuz diye ne kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz? Biz kimseye iftira atmadık, biz size FETÖ’cü demedik; size ‘Bu partiyi FETÖ’cüler kurdurdu’ demedik! Türk milliyetçiliğinin önümüzdeki dönem mesuliyet üstlenmesi, lokomotif olması, memleketi ayağa kaldırması anlamında bir mesuliyet kulvarı var. Ben istifa ederken, İYİ Parti’den ayrılırken şöyle bir şey söyledim: ‘Bu milliyetçilerin birbirlerinin boğazını sıkarak geçirdiği son seçimdir’ dedim, 2023 seçimlerine. Bakın, bu dediğim milliyetçilerin birbirlerinin boğazlarını sıkarak, birbirleriyle yaka paça olarak geçirecekleri son seçimdir. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin değişim iradesini, yarı başkanlığa dönüşüm planını taşıyabilirim’ derse Sayın Mansur Yavuz Bey’i destekleyebiliriz dedim; şartlı! Bu dönüşüm iradesinde değişim umutlarının hassasiyeti olursa destekleriz. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekmeleddin İhsanoğlu tecrübesi var; biz bundan sonra CHP’nin adayının gölgesinde kalmayız, Yeni Parti de dâhil buna. Aday dayatmasına asla razı olmayız! Gölgede kalanın gölgesi olmaz."

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