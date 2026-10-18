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Gündem Bakan Çiftçi’den afet sonrası çalışmalarla ilgili açıklama! “Devlet-millet el ele çalışıyoruz”
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Bakan Çiftçi’den afet sonrası çalışmalarla ilgili açıklama! “Devlet-millet el ele çalışıyoruz”

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Bakan Çiftçi’den afet sonrası çalışmalarla ilgili açıklama! "Devlet-millet el ele çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Çiftçi, afetin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamasında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının ardından temizlik ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

 

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte güçlüyüz, devlet-millet el ele. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

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