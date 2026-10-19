Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİYOR? Türkiye'de gram altın fiyatları, ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimden de etkileniyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri, gram altına aynı oranda yansımayabiliyor. Kur hareketleri, ons altındaki yükselişi güçlendirebildiği gibi düşüşü de sınırlayabiliyor. Kuyumcular ve diğer satış kanallarındaki fiyatlara yerel primler ile alış-satış farkları da yansıyor. Bu nedenle gram altın değerlendirilirken küresel faiz görünümünün yanı sıra döviz kuru ve işlem maliyetlerinin de dikkate alınması gerekiyor.