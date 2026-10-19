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Ekonomi
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Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

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Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarından gelen sinyallerle altın ve kripto para piyasası yükselişle açıldı. Ons altının 4 bin 175 dolar seviyelerinden alıcı bulduğu ve iç piyasada gram altının 6 bin 666 liraya ulaştığı günde, döviz kurları ve 82 bin doları aşan Bitcoin cephesinde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlar ise küresel jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları öncesinde kritik uyarılarda bulunuyor. İşte piyasalardaki son durum...

#1
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

19 Ekim Pazartesi günü Asya piyasalarında yükselen altının ons fiyatı 4 bin 175 dolar civarında işlem gördü. Ancak yükselişin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Altın fiyatları, 19 Ekim Pazartesi günü Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde yükseldi. Türkiye saatiyle 04.29 itibarıyla ons altın, 4 bin 175 dolar civarında işlem gördü. Ekim ayında faiz artışı beklentisinin zayıflaması, fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

#2
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR: Ancak haftaya yükselişle başlanması, satış baskısının sona erdiği anlamına gelmiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar izleyeceği para politikası, tahvil getirileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaların gündeminde kalmayı sürdürüyor.

#3
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR: Piyasalarda, Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. Buna karşın aralık ayında yeni bir faiz artışı ihtimali de gündemde bulunuyor. Fed'in ekim ayında faizleri sabit tutması, para politikasında gevşemeye geçileceği anlamına gelmiyor. Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamalarını sınırlayan iletişim kısıtlaması da 17 Ekim'de başladı. Türkiye saatiyle 30 Ekim sabahına kadar sürecek bu dönemde ekonomik veriler, faiz beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olacak.

#4
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR: Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD-İran gerilimi, altın fiyatları üzerinde iki yönlü etki yaratabiliyor. Jeopolitik belirsizlikler güvenli liman talebini artırabilirken enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskısını güçlendirebiliyor. Bu durum, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulması riskini gündemde tutuyor.

#5
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ İZLENİYOR: Geçen haftanın son işlemlerinde petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil getirilerindeki toparlanma, doların zayıflamasından kaynaklanan desteği sınırladı. Yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enerji ve tahvil piyasalarındaki hareketler de izlenecek.

#6
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER: Teknik görünümde, günlük kapanışın 4 bin 185 doların üzerine çıkması, toparlanmanın güçlenmesi açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4 bin 240 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise yaklaşık 4 bin 54 dolardaki alt Bollinger bandı destek seviyesi olarak izleniyor.

#7
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

UZMANLARIN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ: Son ankette 18 uzmandan üçü altın fiyatlarında yükseliş, ikisi düşüş bekliyor. Altı katılımcı yatay seyir öngörürken diğer katılımcılar net bir yön tahmininde bulunmuyor. Yuvarlanmış oranlara göre yükseliş beklentisi yüzde 33, düşüş beklentisi yüzde 17, yatay seyir veya belirsizlik ise yüzde 50 düzeyinde. 10 Ekim'de yayımlanan önceki ankette yükseliş bekleyenlerin oranı yüzde 50'ydi. Sonuçlar, iyimserliğin azaldığını gösterse de uzmanların çoğunluğunun düşüş beklediğine işaret etmiyor. İki anketteki katılımcı sayılarının farklı olduğu da dikkate alınmalı.

#8
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

BİREYSEL YATIRIMCILARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKTI: Son araştırmanın çevrim içi oylamasına 139 bireysel yatırımcı katıldı. Katılımcıların 63'ü düşüş, 60'ı yükseliş, 16'sı ise yatay seyir bekledi. Buna göre düşüş beklentisi yüzde 45, yükseliş beklentisi yüzde 43, yatay seyir beklentisi ise yüzde 12 oldu. Bir önceki oylamada düşüş bekleyenlerin oranı yüzde 37 düzeyindeydi. Son sonuçlarda aşağı yönlü beklenti öne çıksa da düşüş bekleyenler çoğunluğu oluşturmuyor.

#9
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

UBS'DEN 4 BİN DOLAR UYARISI: UBS'nin 12 Ekim tarihli değerlendirmesinde, yükselen ABD reel faizleri ve güçlenen doların kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Banka, ons altının 4 bin dolara yaklaşması riskini korurken merkez bankalarının alımlarını ve fon talebini destekleyici unsurlar arasında gösteriyor.

#10
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

ÇİN, EYLÜLDE ALTIN REZERVLERİNE 23 TON EKLEDİ: Dünya Altın Konseyi'nin 15 Ekim'de yayımladığı rapora göre Çin, eylül ayında altın rezervlerine 23 ton ekledi. Ülkedeki altın fonlarının fiziki altın varlıkları da 304 tona ulaşarak ay sonu rekoru kırdı. Ancak bu talep, altın fiyatlarında kısa vadeli yükselişin devam edeceğini garanti etmiyor.

#11
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİYOR? Türkiye'de gram altın fiyatları, ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimden de etkileniyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri, gram altına aynı oranda yansımayabiliyor. Kur hareketleri, ons altındaki yükselişi güçlendirebildiği gibi düşüşü de sınırlayabiliyor. Kuyumcular ve diğer satış kanallarındaki fiyatlara yerel primler ile alış-satış farkları da yansıyor. Bu nedenle gram altın değerlendirilirken küresel faiz görünümünün yanı sıra döviz kuru ve işlem maliyetlerinin de dikkate alınması gerekiyor.

#12
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI: Gram altın: 6 bin 666 lira Çeyrek altın: 11 bin 305 lira Cumhuriyet altını: 46 bin 59 lira Tam altın: 45 bin 220 lira Yarım altın: 22 bin 611 lira

#13
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

DÖVİZ KURLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELEREK BAŞLADI: Yeni haftaya döviz kurlarındaki yükselişle başlandı. Serbest piyasada dolar 49,5520 liradan, euro 55,6770 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar ve euroda hafif artış yaşandı. Cuma günü doların satış fiyatı 49,5280 lira, euronun satış fiyatı ise 55,7840 lira olmuştu. Günün açılışında ise Serbest piyasada 49,5500 liradan alınan dolar, 49,5520 liradan satılıyor. 55,6750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,6770 lira oldu. Sterlin ise 65,7843 liradan alınıyor ve 66,1141 liradan satılıyor.

#14
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

ÇİN'DEN GELEN VERİLER BITCOIN'İ YÜKSELTTİ: Çin ekonomisinden gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verileri ve petrol fiyatlarındaki gerileme, Bitcoin'i 82 bin doların üzerine taşıdı. Bitcoin, Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün risk iştahını desteklemesiyle haftaya yükselişle başladı. Kripto para birimi 82 bin 716,28 dolara yükselse de son 7 gündeki kayıplarını henüz telafi edemedi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanarak 82 bin 422,98 dolara ulaştı. Piyasa değeri 1,66 trilyon dolara yaklaşan kripto para biriminin haftalık kaybı ise yüzde 1,30 olarak kaydedildi. Günlük yükselişe rağmen haftalık kayıp devam ederken analistler, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

#15
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

ÇİN EKONOMİSİNDEN GELEN VERİLER ALIMLARI DESTEKLEDİ: Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırarak Bitcoin'deki toparlanmayı destekledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüdü. Perakende satışlar da yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarak yüzde 1,1 arttı. Önceki ay bu oran yüzde 0,4 seviyesindeydi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iç talebin güçlendiğine işaret eden veriler, geçen haftaki sert satışların ardından piyasalarda görülen toparlanmayı destekledi.

#16
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI: Bu doğrultuda petrol fiyatlarında geri çekilme gözlenirken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolarda başladı. Piyasalardaki olumlu havayı destekleyen bir diğer gelişme, petrol fiyatlarındaki gerileme oldu. Reuters'ın haberine göre düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik muafiyetinin petrol arzını artıracağı beklentisi etkili oldu. Petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşün enflasyon endişelerini hafifletebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri için hareket alanını genişletebileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik riskler önemini koruyor.

#17
Foto - Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de

BITCOIN'DE GÜNLÜK YÜKSELİŞ HAFTALIK KAYBI SİLMEDİ: Analistler, Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklarda görülen yükselişte, önceki günlerdeki kayıpların ardından gelen tepki alımlarının etkili olabileceğini belirtiyor. Buna karşın Bitcoin'in haftalık bazda değer kaybetmeye devam etmesi, günlük yükselişin kayıpları telafi etmeye yetmediğini gösteriyor. Büyük kripto para birimlerinin çoğunda haftalık görünümün negatif kalması da piyasadaki satış baskısının henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

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