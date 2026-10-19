Altın yeniden yükselişte: Piyasaların gözü FED’de
Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarından gelen sinyallerle altın ve kripto para piyasası yükselişle açıldı. Ons altının 4 bin 175 dolar seviyelerinden alıcı bulduğu ve iç piyasada gram altının 6 bin 666 liraya ulaştığı günde, döviz kurları ve 82 bin doları aşan Bitcoin cephesinde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlar ise küresel jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları öncesinde kritik uyarılarda bulunuyor. İşte piyasalardaki son durum...