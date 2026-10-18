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Dünya Fransa'daki protestolarla ilgili Macron'dan açıklama: “Yağmacılar bedelini ödeyecek”
Dünya

Fransa'daki protestolarla ilgili Macron'dan açıklama: “Yağmacılar bedelini ödeyecek”

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Fransa'daki protestolarla ilgili Macron'dan açıklama: "Yağmacılar bedelini ödeyecek"

Fransa’da hayat pahalılığı ve okullardaki koşullara karşı yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa seslendi...

Fransa’da hafta sonu ülke geneline yayılan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan açıklama geldi. Gösteriler sırasında polisle çatışmalar yaşanırken mağazaların yağmalanması ve 2 bin 300’den fazla kişinin gözaltına alınması üzerine Macron, şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

 

“Hepimiz öfke ve utanç duyuyoruz”

Ulusa seslenen Macron, protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Bu akşam hepimiz öfke ve utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı ve okullardaki kötü koşullara yönelik tepkilerin meşru talepler içerdiğini belirten Macron, bu kişilerin “yıkan, kıran ve yağmalayanlardan” ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

“Hiçbir şey bu şiddeti haklı çıkaramaz”

Fransa Cumhurbaşkanı, ülke genelinde yaşanan olayları “kontrolsüz şiddet” olarak nitelendirerek hiçbir gerekçenin bu eylemleri haklı çıkaramayacağını söyledi.

Macron, şiddet olaylarının radikal sol gruplardan bazı unsurlar ve suça karışan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

 

“Yağmalayanlar zararın bedelini ödeyecek”

Yağmaya karışanlara yönelik yaptırım mesajı veren Macron, “Yağmalayanlar verdikleri zararın bedelini ödeyecek, Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlardan hesap sorulacak” dedi.

 

Güvenlik güçlerinin hazırlığı da incelenecek

Protestolar öncesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere de değinen Macron, sürecin tüm yönleriyle inceleneceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez’den özellikle istihbarat ve olayların önceden öngörülmesi konusunda gerekli sonuçların çıkarılmasını isteyen Macron, kamuoyuna “açık cevaplar” verilmesi gerektiğini de belirtti.

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