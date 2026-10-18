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Dünya Netanyahu’dan Türkiye itirafı geldi! “Doğrudan bir çatışmaya girmemeyi umuyorum”
Dünya

Netanyahu’dan Türkiye itirafı geldi! “Doğrudan bir çatışmaya girmemeyi umuyorum”

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Netanyahu’dan Türkiye itirafı geldi! "Doğrudan bir çatışmaya girmemeyi umuyorum"

Katil Netanyahu, bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ile doğrudan askeri çatışmadan kaçınmak istediklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Türkiye ile olası askeri gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Son.Dakika'da yer alan haberde Netanyahu, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi. Netanyahu, Ankara ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemediklerini açıkça dile getirdi.

 

“En azından bunu önlemeye çalışıyorum”

Bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin konuşan Netanyahu, Türkiye ile sıcak çatışma ihtimalinden kaçınmaya çalıştıklarını belirtti. Netanyahu, “Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” dedi.

 

BM’de Türkiye’yi hedef almıştı

Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanmıştı. Çok sayıda ülkenin heyetinin salonu terk ettiği konuşmasında Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in yok edilmesini istediğini öne sürmüş, Kudüs üzerinden Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

 

Netanyahu söz konusu konuşmasında, “Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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