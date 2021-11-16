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Spor Nwakaeme'nin istediği ücret artık belli
Spor

Nwakaeme'nin istediği ücret artık belli

Trabzonspor'un en etkili ayağı olan 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcu için görüşmeler tüm hızıyla sürerken, oyuncunun istediği ücret belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:45:00 -
Nwakaeme'nin istediği ücret artık belli

Trabzonspor'un en etkili ayağı olan 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcu için görüşmeler tüm hızıyla sürerken, oyuncunun istediği ücret belli oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile Trabzonspor Yönetimi arasında yeni mukavele konusunda görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun istediği ücret belli oldu.

Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcunun 2.5 milyon euro istediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro garanti para alan Nwakaeme’nin, bunu 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin eu

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