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Spor Nwakaeme Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda
Spor

Nwakaeme Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda

Bordo-mavili takımın Nijeryalı oyuncusu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, 31 gol kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:36:00 -
Nwakaeme Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.

Milli maçlar nedeniyle verilen izinde ailesinin yanına Nijerya'ya giden Nwakaeme, ülkesinden dönerek antrenmanlara başladı.

Forvette kart cezalısı Djaniny'in Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasından dolayı Nwakaeme, bordo-mavili takımın gol yollarında güvencelerinden biri olacak.

Ligde 6 golü bulunan ancak 7 haftadır suskun kalan futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında gol hasretine son vermeye çalışacak.

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