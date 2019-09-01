NVİ memur alımları ne zaman? Nüfus müdürlüğü personel alım başvuru şartları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesinde Türkiye genelinde il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere nüfus memuru alımlarının ne zaman yapılacağı merak edilmekte. NVİ alımlarına başvuracak kişilerin en az önlisans mezunu olmaları gerektiği bilinmekte. Nüfus müdürlüğü personel alımları başvuru şartlarına bakılacak olunursa KPSS puanı ile alımların yapıldığı bilinmekte. Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019, NVİ personel alımı başvuru 2019, NVİ personel alımı 2019 başvuru formu yayınlandı mı, NVİ sözleşmeli personel alımı, NVİ personel alımı başvuru şartları 2019 neler?

"5 bin yeni personel alımına ihtiyaç var"

2019 yılı için NVİ Nüfus Vatandaşlık İşleri 1170 memur personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlerine binlerce personel alımı yapılacak. Adayların uzun süreden beri beklediği ilan yayımlanmadı ancak önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanıyor. İçişleri Bakanı Nüfus ve vatandaşlık İşleri bünyesinde faaliyetlerini sürdürerek personel alımı yapılacağını belirtilmişti. E-Nüfus Sendikası Başkanı Ali Kart Nüfus Müdürlüklerinde iş yoğunluğunun giderek artması sonucu personel istihdamlarının önemli hale geldiğini aktardı. Nüfus personeli atamaları için Türkiye genelinde 5 bin yeni personel alımına ihtiyaç olduğunu sözlerinde aktardı.

Nüfus Müdürlüğü alım başvuru şartları neler?

Eğitim şartlarında en az ön lisans mezunu olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen 48/a bendindeki genel şartları taşımak, kamu haklarından mahrum olmamak, yaş şartında 35 yaşını doldurmamış olmak, kpss puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olmak, kpss sıralamasından 5 katı kadar aday sıralamasında olarak sözlü sınavlardan başarılı olmak aranan başvuru şartları arasında yer almakta.

Nüfus memuru nedir, görevleri neler?

Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan, kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti, kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir şekilde yürüten kişidir.

Nüfus Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenlemek,

Nüfus ve aile cüzdanlarını düzenlemek,

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işlemek,

İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlamak, dosya ve kütükleri tutmak,

Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak

Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarmak ve yetkili kişinin onayına sunmak,

Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarmak, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapmak,

Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapmak,

Nüfus müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.