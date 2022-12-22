Nusret ortalığı karıştırdı! FIFA soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası sevincine ortak olması, Lionel Messi'nin başarısı kadar çok konuşuldu.

Torpil iddiası

Nusret'in sahaya girip futbolcuları sıkıştırması ayrı bir tartışma konusu olurken, akreditasyon kartını nasıl aldığı sert suçlamalar doğurdu. FIFA Başkanı Infantino bu yüzden topun ağzında.

Soruşturma açıldı

Sky Sports'taki habere göre; FIFA'nın komitesi, Nusret'in Dünya Kupası finali sonrası sahaya inip kupa kaldırmasıyla alakalı soruşturma başlattı.

Kurallar çiğnendi

Nusret, kupaya dokunarak bile FIFA kurallarını çiğnemiş oldu. FIFA'nın Dünya Kupası kuralı, "Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir" şeklinde.

"Davet edilmedi"

Sky Sports'taki haber ise şu şekilde: "FIFA, Salt Bae lakaplı şefin Dünya Kupası finalinden sonra sahaya nasıl girdiği ile ilgili soruşturma başlattı. Kendisinin FIFA ile bir ticari ilişkisi yok. Infantino tarafından da davet edilmedi. Girmesine izin veren personel ceza alacak."