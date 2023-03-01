Nusaybin’de Ramazan'da ekmeğe zam yapılacak mı? Açıklama geldi

Mardin’de ekmeğe yapılan zamlara rağmen Nusaybin ilçesinde Ramazan ayı boyunca ekmeğe zam yapılmayacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok vatandaş Mardin'e geçici veya kalıcı olarak gelmişti. Mardin’de bulunan depremzede sayısı ise 30 bini geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmek fiyatlarına zam yapmıştı. Yapılan zammın ardından 7 liradan satılan ekmek 8 liradan satılmaya başlanmıştı. Mardin genelinde yapılan bu zammın ardından Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası deprem bölgesinden gelen ailelerinde zor durumda kalmaması için Ramazan ayı boyunca ilçede ekmeğe zam yapmayacaklarını duyurdu.

“Zam yapmaya vicdanımız el vermedi”

Nusaybin’de ekmek fiyatının Ramazan ayı boyunca sabit kalacağını belirten Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz, Mardin'de il geneli olarak 8 lira ekmek fiyatı açıklandı. Biz de Nusaybin halkı olarak ekmeğe zam yapmaya vicdanımız el vermedi. Nusaybin’de bulunan fırıncı esnafları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Ramazan Bayramı bitene kadar sabit fiyatta satmaya karar verdik” dedi.

“Burada bulunan fırıncılarımız çok iyilerdir”

Fırından ekmek alan İbrahim Gültepe, Nusaybin'de bulunan fırıncılara teşekkür ettiğini belirterek, “Burada alınan zam yapmama kararı doğru olmuş. Bizim burada bulunan fırıncılarımız çok iyilerdir. Durumum olmadığı için alamıyorum ekmeği fırıncılarımız sağ olsunlar bana ücretsiz veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“7 liradan satacağız ekmeği”

Fırın işletmesi sahibi Mehmet Nuri Yalçın, başkanın talebi üzerine zam yapamama kararı aldıklarını belirterek, “Mardin genelinde zam yapıldı, ekmeğe biz de başkanımızın talebi üzerine zam yapamama kararı aldık. Ramazan ayında 7 liradan satacağız ekmeği ve zam yapmayacağız” dedi.

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