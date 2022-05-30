Nuri Şahin ilk transferini Trabzonspor'dan yapıyor!

Antalyaspor'un başına geçtikten sonra özellikle ligin ikinci yarısında müthiş bir performans geçiren Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin yeni sezonda kadrosunda Türk oyuncu alternatifinin daha fazla olmasını isterken, bu doğrultuda şampiyon Trabzonspor'un futbolcusuna gözünü dikti.

Yunus Mallı'ya talip oldu

Haber 61'de yer alan habere göre; Nuri Şahin'li Antalyaspor, Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon çok az forma yansı bulan ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Yunus Mallı'ya talip oldu. Abdullah Avcı'nın isteği ile kadroya katılan ama gösterdiği performans ile bordo-mavililerde rotasyon oyuncusuna dönüşen tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Şartalarını sordular

Antalyalı yöneticilerin bordo mavili kulübe Yunus Mallı'nın şartlarını sorduğu öğrenilirken, Trabzonspor cephesinin tecrübeli oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Talipleri çok

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonun devre arasında Wolfsburg'tan bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusaşlf Antalyaspor'un yanı sıra Giresunspor ve Adana Demirspor başta olmak üzere bir çok takımın ilgilendiği ifade ediliyor.

234 dakika oynadı

A Milli Takım forması da 25 kez giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yunus Mallı, bu sezon Trabzonspor'da sadece 10 maçta 234 dakika oynama şansı bulabildi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 600 bin Euro...