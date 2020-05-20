Numarayı yanlış çevirdi! Bakan Koca Mazhar Alanson diye bakın kimi aradı

Maltepe Mahallesi Muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü çok ilginç bir telefon aldı. kendisini arayan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı.

CNN Türk'ün haberine göre, muhtar Aslan önce kulaklarına inanamadı, tekrar tekrar sordu. O anları şöyle anlattı:

"Telefonu elime alıp çağrıya baktım. Geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek anlatınca ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık geldi ama numaranız kayıtlı değil. Tanıyamadım sizi'. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an böyle çok şaşırdım. 'Sayın bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet benim'. 'Sayın bakanım beni mi aradınız?' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım ben mahalle muhtarıyım ama ben çok mutlu oldum. İyi ki beni aradınız. Bütün Türkiye gibi biz de sizleri takip ediyoruz' dedim. Hatta o an annem üst katta balkondaydı. Annem de duydu konuşmaları. Bir kat üstümdeydi. Eşim yanıma geldi, Telefona kulağını dayadı. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz Bakan' dedi. Anneme, babama selamlarını iletti. Ellerinden öptüğünü söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Eşimle alakalı 'Değerli hanımefendi eşini ve çocuklarınıza selamlarımı iletiniz' dedi. Herçekten çok güzel bir anı olarak kaldı bende. Çok da mutlu oldum".