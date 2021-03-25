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Spor Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem yönetecek
Spor

Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı müsabakayı yönetecek hakem belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:53:00 -
Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile mücadele edecek.

Bu zorlu karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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