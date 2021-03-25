Norveç Türkiye maçı neden İspanya’da oynanacak? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. Maçında Norveç ile karşılaşacak. Peki, milli maç niye İspanya’da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da? Milli maç niye İspanya'da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. Peki, ama neden?

Norveç Türkiye maçının İspanya’da oynanma sebebi koronavirüs salgını. Norveç, FIFA'ya maçın farklı bir ülkede oynanması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine FIFA maçın İspanya'da oynanmasını kabul etti. Benzer bir sebeple Azerbaycan Portekiz maçı da İtalya'da oynandı.