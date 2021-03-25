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Spor Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da? Milli maç niye İspanya'da oynanacak?
Spor

Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da? Milli maç niye İspanya'da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da oynanıyor? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Ancak Norveç maçı İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. Bu sebeple futbolseverler maçın niye İspanya'da oynanacağı araştırıyor. Peki, Norveç Türkiye maçı niye İspanya'da?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:16:00 -
Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da? Milli maç niye İspanya'da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı neden İspanya’da oynanacak? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. Maçında Norveç ile karşılaşacak. Peki, milli maç niye İspanya’da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı neden İspanya'da? Milli maç niye İspanya'da oynanacak?

Norveç Türkiye maçı 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. Peki, ama neden?

Norveç Türkiye maçının İspanya’da oynanma sebebi koronavirüs salgını. Norveç, FIFA'ya maçın farklı bir ülkede oynanması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine FIFA maçın İspanya'da oynanmasını kabul etti. Benzer bir sebeple Azerbaycan Portekiz maçı da İtalya'da oynandı.

2022 Dünya Kupası puan durumu
2022 Dünya Kupası puan durumu

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