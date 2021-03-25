Norveç Türkiye maçı ne zaman? Norveç Türkiye maçı izle
Milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Futbolseverler, Norveç Türkiye maçının ne zaman oynacağını merak ediyor. Milli maç hangi gün?
Norveç Türkiye maçı ne zaman? Norveç Türkiye maçı izle
Norveç Türkiye maçı 27 Mar Cumartesi günü oynanacak. İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Norveç Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.