Nöbetçi noterlik uygulaması nedir? Nöbetçi noterlik ne zaman başlıyor? Nöbetçi noterlik uygulaması nerede başlayacak? Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamid Gül son dakika olarak nöbetçi noter uygulamasına ilişkin tarihi açıkladı. Bakan Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz." dedi. İşte son dakika nöbetçi noterlik uygulaması haberleri...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Nöbetçi noterlik hizmetini 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz" dedi. Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan'dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak. Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz.”