Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1.5 milyonu geçti

Bilgin, iş dünyası açısından rekabet edilebilirliğin ve kaliteli hizmet sunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kalkınmanın merkezinde

İstikrarlı büyümenin ve ekonomik kalkınmanın merkezinde de nitelikli insan gücünün bulunduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti: “Mesleki Yeterlilik Kurumumuz (MYK) da önemli adımlar atıyor, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatımızın nitelikli iş gücünü belgeleyip iş dünyamıza ivme kazandırmaya devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan çalışan sayımızın 1.5 milyonu geçmesi oldukça önemli. Çünkü nitelikli iş gücü uluslararası rekabette bizim en önemli kuvvetimiz. Bakanlık olarak hedefimiz nitelikli iş gücü sayımızı daha da arttırmak. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte farklı meslekleri de kapsama dahil edeceğiz.”

Kazalar azaldı

Tehlikeli ile çok tehlikeli statüdeki 183 meslek için belge zorunluluğu bulunuyor. MYK tarafından iş kazaları açısından en riskli grupta olan inşaat sektöründe bugüne kadar 60 ulusal meslek standardı, 39 ulusal yeterlilik belirlendi. Bu sektörde bugüne kadar 600 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. İnşaat ve maden sektörlerindekiler başta olmak üzere tehlikeli ile çok tehlikeli statüdeki mesleklere belge zorunluluğu getirilmesi iş kazalarının yüzde 25 oranında azalmasını sağladı.