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Ekonomi Nisan ayında 8.783 şirket kuruldu, 1.849 şirket kapandı
Ekonomi

Nisan ayında 8.783 şirket kuruldu, 1.849 şirket kapandı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:52:00 -
Nisan ayında 8.783 şirket kuruldu, 1.849 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 27,1 azalışla 8 bin 783'ten 6 bin 405'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artarak 1849'a çıktı.

Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı. Nisan’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.

Nisan'da 6 bin 586 şirket kuruldu

Gümüşhane ve Bayburt'ta nisanda şirket kurulumu gerçekleşmedi. Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 586 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limitet şirket, yüzde 11,6'sı anonim şirket, yüzde 2,7'sini ise kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4'ü İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu. Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 35 bin 998'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 27,4 artışla 7 bin 158'e yükseldi.

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