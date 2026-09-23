Nikah işlemi için tahlil vereceklerdi: Biri mezara gitti diğeri cezaevine

Olay, 19 Eylül günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl. (19) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Çiftin, nikah işlemleri için gerekli sağlık raporu ve hastane işlemlerini tamamlamak üzere erken saatlerde randevularının bulunduğu öğrenildi. Ayşegül Kırğıl randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. Bunun üzerine Temur ile Ayşegül Kırğıl arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül Kırğıl ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçağı aldı.

Yaşanan arbede sırasında Ayşegül Kırğıl, Hasan Temur'u göğsünden bıçakladı. Temur kanlar içerisinde yere yığılırken, Ayşegül Kırğıl durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşegül Kırğıl gözaltına alındı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM, KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM"

Ayşegül Kırğıl'in emniyetteki ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Boğuşma esnasında bıçak Hasan'a battı. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.