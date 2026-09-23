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Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

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Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

Dünyanın önde gelen bilim insanlarının, HZ. Nuh'un Gemisi'ni bulmak için Ağrı Dağı'nda yürüttükleri araştırmada yeni bir gelişme yaşandı...

#1
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

Edinilen bilgiye göre, 5 ülkeden 20 bilim adamının katıldığı çalışmalarda ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri, bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu.

#2
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

HEYECAN VERİCİ GELİŞME Kazı çalışmalarında Nuh Tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı.

#3
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

Heyecan verici bu gelişme, laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.

#4
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

150 FARKLI NOKTADA BİN CİVARINDA TOPRAK NUMUNESİ ALINDI Kazı döneminin sona ermesiyle birlikte çalışmaların bu yıl tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Cenker Atila, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 yılı araştırmalarımız bugün itibarıyla bitti. Çalışmamız yaklaşık 90 gün sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim adamı projemize katıldı. Proje boyunca 2 Amerika ve 1 de İngiltere'den olmak üzere 3 belgesel ekibi gelerek program hazırladı. Biz bu sene haritalama sistemi, 2D, 3D haritalar ve GPS programları yaptık.

#5
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

Arkasından bizim için çok önem arz eden radar çalışması yaptık. Geminin muhtemel verilerini verecek olan çalışma radar çalışmasıydı. Radar çalışmasında aldığımız verilere göre toprak numunesi aldık. Yaklaşık 150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamasından bir tanesi bu toprak numuneleriydi."

#6
Foto - Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

"GERÇEKTEN GEMİ OLUP OLMADIĞINI ANLAYACAĞIZ" Çalışmaların kış aylarında kesinlik kazanacağını söyleyen Prof. Dr. Atila, "Organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok önemli veriler sunacak. Organik maddelerde yapacağımız karbon nötr tarihlemesiyle de burada gerçekten gemi olup olmadığını anlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz." diye konuştu.

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