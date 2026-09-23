Hz. Nuh'ın gemisini arıyorlardı: Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran keşif!

150 FARKLI NOKTADA BİN CİVARINDA TOPRAK NUMUNESİ ALINDI Kazı döneminin sona ermesiyle birlikte çalışmaların bu yıl tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Cenker Atila, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 yılı araştırmalarımız bugün itibarıyla bitti. Çalışmamız yaklaşık 90 gün sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim adamı projemize katıldı. Proje boyunca 2 Amerika ve 1 de İngiltere'den olmak üzere 3 belgesel ekibi gelerek program hazırladı. Biz bu sene haritalama sistemi, 2D, 3D haritalar ve GPS programları yaptık.