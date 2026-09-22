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Gündem Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen menfur saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Milletimize geçmiş olsun"

"Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

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