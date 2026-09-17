Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

4 ŞÜPHELİ NOKTA: Genişletilen dosyada yer alan HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda dört önemli şüpheli noktaya yer verildi. Bilirkişi raporunda dikkat çekilen ilk nokta Rojin'in kaybolmadan 13 dakika önce Mehmet Çelik isimli ve "hocam" diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma. İncelemede, bu isme ait telefonun Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Ancak dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor. Bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli. Yazışmanın hangi Mehmet Çelik'le yapıldığı henüz kesinleştirilemedi.