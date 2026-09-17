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Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

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Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyaya giren HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek 4 dikkat çekici noktaya yer verildi. Özellikle Bardakçı köyündeki bir evde yaşanan gece yarısı hareketliliği, ticari araçtan sürüklenerek taşındığı belirtilen tanımlanamayan ağır cisim ve baz istasyonu kayıtlarıyla bazı ifadeler arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti.

#1
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kayboldu. Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında bulundu.

#2
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

Ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan HTS ve kamera kayıtları bilirkişi raporu, dosyaya 4 şüpheli nokta olarak girdi. Raporda, Bardakçı köyündeki bir evde yaşanan gece yarısı hareketliliği ve ticari araçtan sürüklenerek taşınan tanımlanamayan ağır kütleye ait görüntüler ile baz istasyonu sinyallerindeki çelişkiler yer aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

#3
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

4 ŞÜPHELİ NOKTA: Genişletilen dosyada yer alan HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda dört önemli şüpheli noktaya yer verildi. Bilirkişi raporunda dikkat çekilen ilk nokta Rojin'in kaybolmadan 13 dakika önce Mehmet Çelik isimli ve "hocam" diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma. İncelemede, bu isme ait telefonun Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Ancak dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor. Bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli. Yazışmanın hangi Mehmet Çelik'le yapıldığı henüz kesinleştirilemedi.

#4
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

"ÜÇ KİŞİLİK BİR GRUP AĞIR BİR CİSMİ EVİN İÇİNE KOYDU" Soruşturma dosyasına da giren rapordaki ikinci şüpheli nokta Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki şüpheli hareketlilik. NTV'de yer alan habere göre, Kabaiş ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İkisi erkek ve bir de kadından oluşan üç kişilik bir grubun, beyaz bir araç içinden sürükleyerek ağır bir cismi evin içine koyduklarını tespit ettik."

#5
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

ÖZEL GÜVENLİĞİN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ: Rapora giren üçüncü nokta ise Rojin'in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri. Avukat Karabulut "Rojin'nin kaybolduğu gecenin sabahına yani telefonun bulunduğu sahilde ve 48 saniye boyunca ileride gelen bir erkek şahıs olmasından dolayı çalıların arkasında gizlenmesi durumun bizim için şüpheli bir boyut kazanmıştı." dedi.

#6
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

ODA ARKADAŞININ İFADELERİ: Rapordaki dördüncü önemli nokta ise Rojin Kabaiş'in kaldığı yurttaki oda arkadaşının ifadesi. Oda arkadaşı, saat 22.30 sıralarında Rojin'in odasında bulunduğunu söylemişti. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.

#7
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

30 YENİ TALEP: Kabaiş ailesinin avukatları, eylül ayı başında dosyaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuştu.

#8
Foto - Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm

Avukat Karabulut, dosyaya ilişkin 30 başlıktaki inceleme taleplerini savcılığa ilettiklerini açıklayıp, "Etkin bir araştırmanın yapıldığını şu an için söyleyebiliriz. Bu çerçevede 10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptık. Bunlardan 2-3'ü dışında tümü kabul gördü." demişti.

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