Bilirkişi raporu sır perdesini araladı: Rojin Kabaiş cinayetinde 4 karanlık düğüm
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyaya giren HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek 4 dikkat çekici noktaya yer verildi. Özellikle Bardakçı köyündeki bir evde yaşanan gece yarısı hareketliliği, ticari araçtan sürüklenerek taşındığı belirtilen tanımlanamayan ağır cisim ve baz istasyonu kayıtlarıyla bazı ifadeler arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti.