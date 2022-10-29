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Dünya Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 21 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 21 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 21 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 08:00:00 -
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 21 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 21 kişi kurtarıldı.

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, eyaletin Dutsinma bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İsa, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 15 kadın ve 5 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden İsa, silahlı çete üyelerine ait motosikletler, silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

 

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