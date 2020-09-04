Nijerya'da motosikletli çete baskını: Çok sayıda ölü var
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi öldürüldü.
Nijer basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Niger eyaletine bağlı Rijau bölgesinde, motosikletli silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirdi.
Düzenlenen saldırıda 17 kişi ölürken, çok sayıda kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyalet Polisi Bilgi ve Strateji Komiseri, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında açıklama yapmadı. Diğer taraftan Niger Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydederek bölge halkının sakin kalmalarını istedi.
Nijerya'da motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Bögelede hayvancılı ve çiftçilik yapanlar arasında sık sık çatışma yaşanıyor.