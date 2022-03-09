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Dünya Nijerya'da Lassa ateşi 2 ayda 98 can aldı
Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi 2 ayda 98 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2 ayda Lassa ateşi salgınında 98 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:56:00 - 2022-03-09 09:04:04
Nijerya'da Lassa ateşi 2 ayda 98 can aldı

 

 

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ocak-şubatta Lassa salgını ülkenin 15 eyaletine yayıldı.

Bu süre zarfında 98 kişi salgında hayatını kaybetti, 559 kişi ise hastanelik oldu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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