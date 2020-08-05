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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 02:38:56 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 910'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 289 bin 133 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 304 artarak 44 bin 433'e yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 14 artışla 910'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 31 bin 851'e ulaştığı aktarıldı.

Nijerya'da Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Rivers ve Kano ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

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