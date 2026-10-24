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Gündem Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda balıkçı
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Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda balıkçı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik hakaretleri sebebiyle tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen sözde komedyen Deniz Göktaş ile İstanbul Boğazı'na nazır mekanda rakı balık sofrası kurdu.

Meydanlarda 'halkçı' maskesi takan Komüsnistler, İstanbul Boğazı'na nazır çilingir sofrası kurdu.

Lüks mekanda kurulan ve kuş sütünün eksik olduğu masada, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a yönelik hakaretleri sebebiyle tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen sözde komedyen Deniz Göktaş ile bir araya geldi.

Mitinglerde ve meydanlarda 'halk, işçi, emekçi' şeklinde laf salatasıyla siyaset yapan komünistlerin Boğaz'da ziyafet çekmesi "Kuş sütü de ister misiniz komünistler?" ifadeleriyle alay konusu oldu.

 

Oğuzhan Atsız isimli bir sosyal medya kullanıcısı, komünistlerin çilingir sofrasını "Hakkını savunduğunu iddia ettikleri halkın önünden bile geçemeyeceği mekanlarda demlenen, kapitalizmin tüm nimetlerinin dibini sıyıran ama kitleye köhne sosyalizm satan yurdum solcusu." ifadeleriyle dile getirdi.

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