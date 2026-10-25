İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Gazze İslam Üniversitesi’ne ikinci kez saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin üniversitesi çalışanı olduklarını ifade etti.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde üniversiteyi saldırı düzenlemiş ve 5 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından üniversite, akademik faaliyetleri askıya almıştı.