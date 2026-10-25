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Gündem İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
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İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Gazze İslam Üniversitesi’ne ikinci kez saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin üniversitesi çalışanı olduklarını ifade etti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde üniversiteyi saldırı düzenlemiş ve 5 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından üniversite, akademik faaliyetleri askıya almıştı.

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