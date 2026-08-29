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Gündem Nijer’in başkentinde sıcak saatler! Silah ve patlama sesleri peş peşe geldi
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Nijer’in başkentinde sıcak saatler! Silah ve patlama sesleri peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
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Nijer’in başkentinde sıcak saatler! Silah ve patlama sesleri peş peşe geldi

Batı Afrika ülkesi Nijer’in başkenti Niamey’de hareketli dakikalar yaşanıyor. Kentin farklı noktalarından art arda silah ve patlama sesleri duyulduğu bildirilirken, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde de silah seslerinin geldiği aktarıldı. Sokaklarda askeri araçların görülmesi dikkat çekerken, Nijer yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nijer'in başkenti Niamey'den güvenlik endişelerini artıran haberler geliyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre başkentin farklı bölgelerinde çok sayıda silah ve patlama sesi duyuldu.

Kentte yaşanan hareketliliğin nedeni henüz netlik kazanmazken, özellikle kritik noktaların çevresinden gelen haberler dikkat çekti.

HAVALİMANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde de silah seslerinin yankılandığı bildirildi.

Sosyal medyaya ve amatör kameralara yansıyan görüntülerde Niamey sokaklarında askeri araçların hareket halinde olduğu görüldü.

Patlamaların kaynağı, herhangi bir saldırı olup olmadığı ve can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığı konusunda şu ana kadar resmi bilgi paylaşılmadı.

Nijer hükümetinden de yaşananlara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

GÖZLER NİJER YÖNETİMİNDEN GELECEK AÇIKLAMADA

Başkentte hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı hem de uluslararası havalimanı çevresinden silah sesleri geldiğine yönelik haberler ülkedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Ancak olayların niteliği konusunda resmi açıklama bulunmadığından, yaşanan hareketliliğin bir saldırı, güvenlik operasyonu veya başka bir gelişmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.

NİJER DAHA ÖNCE DE SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Nijer, 2023'teki askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tiani liderliğindeki yönetim tarafından idare ediliyor.

Ülke aynı zamanda El Kaide ve DEAŞ bağlantılı silahlı yapılanmaların saldırılarıyla mücadele ediyor.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı da daha önce saldırıların hedefi olmuştu. Ocak ayında havalimanına yönelik saldırıda 4 askeri personelin yaralandığı, 20 saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Haziran ayında aynı bölgeyi hedef alan başka bir saldırıda ise 11 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin hayatını kaybettiği, 22 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Niamey'deki son gelişmelerin ardından gözler, Nijer yönetimi ve güvenlik güçlerinden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

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