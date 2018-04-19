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Nihat Zeybekci: Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Mademki seçimler yapılacak, gündeme geldi, işimize bakmamız lazım. Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:47
Nihat Zeybekci: Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası (ASO)  Başkanı Nurettin Özdebir ve  beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.ASO seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen  Özdebir'e "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Zeybekci, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, ticaret borsalarının, ihracatçı birlikleri ve diğer kuruluşların kendilerinin ortakları olduğunu söyledi.

Devletin sanayiye, ticarete, ihracatçıya, gelişmeye, büyümeye  hizmetkar olacak, önünü açacak,  problemleri ortadan kaldıracak bir fonksiyonda  olmasını önemsediklerini dile getiren Zeybekci, bundan sonra da bunun artarak  devam edeceğini belirtti.

Zeybekci, 24 Haziran'da yapılası planlanan Cumhurbaşkanlığı ve  milletvekilliği genel seçimine de değinerek, "Mademki seçimler yapılacak, gündeme  geldi, işimize bakmamız lazım. Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok." dedi.

Türkiye ekonomisinin, gerek büyümede ve özel sektör yatırımlarında   gerekse  ihracatta ve istihdamda önemli ivme yakaladığını vurgulayan Zeybekci,  şunları kaydetti:

"Bunun bir kesintiye uğraması, bir şekilde bu uzun sürenin beklenmesi   ekonominin pek sevdiği bir ortam değil. Anayasada referandumla düzenlenen  Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hem resmi hem fiili olarak bir an önce  uygulamaya geçmesi, ekonomi tarafı,  özel sektör olarak belirsizliklerin ortadan  kalkması, öngörülebilirliğin, gelecekle ilgili planlamaların artması anlamında da  olumlu karşılanacak. Türkiye’nin gelecekle ilgili beklentileri pozitif olarak  artarak devam edecek. Seçimlerin de demokrasi şenliği şeklinde yapılması  ekonomimiz, gelecek planlamaları açısından son derece olumlu olacaktır."

Orta Vadeli Program’da  (OVP) Türkiye’nin 2018 yılı ihracatının 169  milyar dolar olarak öngörüldüğünü hatırlatan Zeybekci, “Biz '170 milyar doları  geçeceğiz' diyorduk, şimdi çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Muhtemelen yıl  ortasına doğru OVP’yi olumlu yönde güçlü bir şekilde revize edeceğiz.” dedi.

ASO BAŞKANI ÖZDEBİR

ASO Başkanı Özdebir de erken seçim beklemediklerini ancak buna  sevindiklerini söyledi. Özdebir, “Seçim atmosferinden kurtulup işimiz ve gücümüze  bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayicilerinin haksız rekabetle ilgili bir sorunu olduğunda, Ekonomi  Bakanlığının derhal tedbir aldığını anlatan Özdebir, koruma ile ilgili önlemlerde  de çok hızlı davranıldığını söyledi.

Piyasa denetim gözetiminin birçok bakanlığın faaliyet alanında  olduğuna işaret eden Özdebir, bu konuda bir dağınıklığın bulunulduğunu, her alana   yetişilemediğini savundu.

Özdebir, özellikle endüstriyi ilgilendiren ürünlerinde de denetimlerin  daha yaygın eşgüdüm içinde yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Sivil  toplum örğütlerine de  numune alma yetkisi  de verilirse, biz de numuneyi alalım  akredite laboratuvarda tahlili yaptıralım, sonucu da bakanlığımıza verelim.  Şikayetlerin hızlı bir şekilde sonuca götürülebilmesi açısından bizden de  istifade ederseniz iyi olur. Bunun sadece tüketici bakımından değil, üreticilerin  de rekabetleri açısından bunun etkin hale getirilmesinde büyük fayda var."  şeklinde konuştu.

Zeybekci de piyasa gözetim denetimiyle ilgili 9 ayrı bakanlığın 14  ayrı kurumun çalıştığını belirterek, Türkiye'de piyasa gözetim ve denetiminin tek  bir kurum haline gelmesi konusunda güçlü bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Türk ürünlerinin ihracatında da denetimin önemli olduğunu vurgulayan  Zeybekci, "Yurt dışına malı gönderirken, 'Made in Turkey' yazdığınız anda  Türkiye'nin itibarını oraya yazıyorsunuz. Biz Türkiye olarak itibarımızı  kaybedemeyiz, dolayısıyla burada kurallar çok net tavizsiz çalışmalı. Yapmaya  çalıştığımız da bu." dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:47
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. Ankara

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